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Хабеишвили: Экономическое благополучие – самое важное для наших граждан
06.03.2024 16:39
«Экономическое благополучие – самое важное для наших граждан, и они не должны бояться заходить в магазин, потому что продукты дорогие», – заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.
По словам Левана Хабеишвили, граждан в первую очередь интересует повышении цен на продукты.
«Первичные потребительские товары, за которые пять, шесть, семь лет назад домохозяйка платила бы 55-60 лари, сегодня человеку, приобретшему эти продукты, обходятся в 109 лари. Конечно, мы все понимаем, что наших граждан в первую очередь интересует повышение цен на продукты, потому что они с этим сталкиваются каждый день, потому что цены в магазинах и на рынках горят. Экономическое процветание – самое важное для наших граждан. Они не должны бояться заходить в магазин, а Иванишвили, Кобахидзе, Мдинарадзе и партия Иванишвили обязаны ответить на вопросы, которые есть у наших граждан», — заявил Леван Хабеишвили.
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