

Шалва Папуашвили встретился с президентом Исландии

06.03.2024 16:39





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Республики Исландия Гвюдни Йоуханнессоном.



Шалва Папуашвили подчеркнул важность первого визита высокого уровня Республики Исландия в Грузию. Он поблагодарил исландскую сторону за поддержку территориальной целостности Грузии и евроатлантических целей.



По мнению Гвюдни Йоуханнессона, важно, чтобы малые государства сотрудничали на международном уровне для достижения общих целей.



По данным пресс-службы парламента, стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества между Грузией и Исландией, такие как возобновляемая энергетика, борьба с изменением климата, инновации, культурный и образовательный обмен. Гвюдни Йоуханнессон отметил, что Исландия добилась больших успехов в использовании гидроэнергетики и геотермальной энергии.



Исландская сторона заявила, что Грузия имеет уникальное географическое положение и большой потенциал использования водной энергии. Гвюдни Йоуханнессон выразил готовность поделиться с Грузией лучшим опытом Исландии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





