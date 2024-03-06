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Шалва Папуашвили встретился с президентом Исландии
06.03.2024 16:39
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Республики Исландия Гвюдни Йоуханнессоном.
Шалва Папуашвили подчеркнул важность первого визита высокого уровня Республики Исландия в Грузию. Он поблагодарил исландскую сторону за поддержку территориальной целостности Грузии и евроатлантических целей.
По мнению Гвюдни Йоуханнессона, важно, чтобы малые государства сотрудничали на международном уровне для достижения общих целей.
По данным пресс-службы парламента, стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества между Грузией и Исландией, такие как возобновляемая энергетика, борьба с изменением климата, инновации, культурный и образовательный обмен. Гвюдни Йоуханнессон отметил, что Исландия добилась больших успехов в использовании гидроэнергетики и геотермальной энергии.
Исландская сторона заявила, что Грузия имеет уникальное географическое положение и большой потенциал использования водной энергии. Гвюдни Йоуханнессон выразил готовность поделиться с Грузией лучшим опытом Исландии.
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