

Хуцишвили: Ни одна страна не делает больше, чем Грузия, для обеспечения соблюдения международных санкций

06.03.2024 16:40







«Ни одна страна не делает больше, чем Грузия, в направлении обеспечения соблюдения международных санкций, пора положить конец организованной кампании клеветы и адекватно оценить усилия, которые Грузия прилагает в глобальном вопросе обеспечения соблюдения международных санкций», — написал министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в соцсети.



Лаша Хуцишвили прокомментировал статью Радио «Свобода», которая, по его мнению, направлена ​​на введение в заблуждение аудитории и нанесение ущерба имиджу страны.



«В статье приводятся официальные статистические данные, подтверждающие, что мы имеем неестественный рост импорта некоторых товаров двойного назначения в Грузию (импорт только из одной страны) и что эти товары из Грузии могли попасть в санкционированную страну (доказательства последнего снова не приводятся вновь).



На самом деле, все очень легко можно проверить в информации, публично опубликованной Грузстатом (Geostat.ge), действительно ли увеличился импорт конкретных товаров двойного назначения в Грузию:



1. Согласно статье: импорт оборудования и приборов, необходимых для воздушной или космической навигации, из США увеличился в шесть раз (с 29 тысяч долларов до 179 тысяч долларов) — на самом деле: общий импорт этих товаров по сравнению с периодом до Covid-пандемии (2019 г.) снизился в 14 раз, с $2,6 миллиона до $180 тысяч;



2. Согласно статье: импорт интегральных микросхем из США в десять раз превышает общий объем этой продукции, ввезенной за предыдущие пять лет (всего 50 тысяч долларов за два года) — на самом деле: общий импорт этих товаров по сравнению с периодом до Covid-пандемии (2019 г.) снизились в три раза, с $5,2 млн до $1,6 млн;



3. Согласно статье: после 2016 года импорт керамических конденсаторов из Соединённых Штатов Америки в Грузию возобновился только в 2022 году (речь идёт об общей стоимости 1670 долларов) — на самом деле: у нас был общий импорт данные товары на сумму 5600 долларов США в 2019 году и на сумму 5700 долларов США в 2022 году;



4. Согласно статье: Имеем рост импорта полупроводников в США до $1790 в 2023 году — на самом деле: общий объём импорта этого товара по сравнению с периодом до Covid-пандемии (2019) снизился на 22%, с $23,2 тыс. до $18 тысяч.



Практически все данные, приведенные в статье на примере импорта из одной страны (США), совершенно не отражают реальную картину, и это легко увидеть на том же источнике, что и статья: Грузстат — «Импорт Грузии по товарным позициям» (показатель HS 6) 2015-2024 годы», — заявил Хуцишвили.



Министр отметил, что в Грузии полностью внедрены эффективные механизмы контроля против уклонения от санкций, и партнеры Грузии, вводящие международные санкции, были полностью проинформированы об этом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





