

Адеишвили заметили в ложе Бундестага — «Грузинская мечта» ожидает объяснений от Германии

06.03.2024 16:52





«Грузинская мечта» ожидает от Германии объяснений в связи с тем, что бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили приняли в Бундестаге.



Сегодня, 6 марта, грузинские проправительственные СМИ опубликовали фотографии визита Зураба Адеишвили в Бундестаг, после чего члены «Грузинской мечты» выступили в парламенте с заявлениями на эту тему.



«Лишает надежды, когда криминалов фотографируют в коридорах того или иного европейского учреждения. Мы недавно видели, как Зураб Адеишвили был в Страсбурге или Брюсселе — это тоже очень разочаровывает», — заявил журналистам председатель парламента Грузии.



«Когда такого человека принимают в различных учреждениях, особенно если речь идет о парламенте Германии, он находится в гостевой ложе вместе с генеральным прокурором Украины, это вызывает разочарование, и именно такие факты способствуют разжиганию антиевропейских настроений в грузинском обществе», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Шалва Папуашвили подчеркнул, что Зураб Адеишвили уже осужден в Грузии за 4 преступления и по трем делам продолжается судебный процесс: «Когда мы видим человека, который уже осужден по четырем делам, идет процесс по трем делам, в том числе человек осужден за избиение до смерти оппозиционера Кобы Давиташвили, и он чудом избежал смерти. Однако из-за этого избиения его здоровье настолько ухудшилось, что возникли осложнения», — сказал Папуашвили.



По его словам, визит Адеишвили в парламент Германии показывает, что «нет серьезного отношения к грузинскому народу и его проблемам».



«Очень грустно, когда грузин видит, что человек, создавший систему пыток в тюрьмах, создавший систему бизнес-рэкета, является символом насилия, этот человек является приемлемым гостем в парламенте Германии, это грустно и, надеюсь, будут разъяснения по этому поводу. Не знаю, было ли это в туристических целях или проводились официальные встречи, надеюсь, мы услышим объяснения, почему все это происходит. Это показывает, что, к сожалению, нет серьезного отношения к грузинскому народу и его проблемам», — заявил Папуашвили.



С аналогичным заявлением во время своего выступления на пленарном заседании парламента выступил член парламентского большинства Гия Цагареишвили.



Экс-министр юстиции Грузии и бывший генеральный прокурор Зураб Адеишвили является главным советником генерального прокурора Украины. Он присутствовал на парламентских слушаниях в Германии с участием украинского прокурора и посла Украины в Германии, на которых немецкие законодатели обсуждали отправку в Украину ракет большой дальности «Таурус».



По мнению лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили, в визитах Адеишвили, виновата «Грузинская мечта», которая за 12 лет не смогла обеспечить экстрадицию осужденного.



В Грузии Зурабу Адеишвили были предъявлены обвинения по нескольким делам и был приговорен к тюремному заключению. Адеишвили покинул Грузию сразу после смены правительства. Позже сообщалось, что он жил в Венгрии. Адвокат Ото Кахидзе тогда сообщил, что Адеишвили получил политическое убежище в одной из европейских стран.



После Майдана, когда в Украине сменилась власть, Адеишвили появился в Украине. Работал экспертом по антикоррупционному законодательству Украины.



В 2021 году Зураб Адеишвили, получивший украинское гражданство, лишился грузинского гражданства.



Адеишвили уже не первый раз участвует в международных визитах украинской делегации. В октябре 2022 года он был в составе украинской делегации на заседаниях Совета Европы, посвященных военным преступлениям России. Тогда в Тбилиси заявили, что дадут на это «соответствующий ответ».



Нетгазета

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