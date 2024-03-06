

«Мечта» намерена преодолеть вето президента наложенное на поправки в «Избирательный кодекс»

06.03.2024 16:59





«Грузинская мечта» «преодолеет вето, чтобы ЦИК могла бесперебойно работать как независимый, нейтральный, высококвалифицированный институт», — заявил в эфире телекомпании «Имеди» глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили.



«Мы сделаем все возможное, чтобы международные партнеры были в курсе всех кампаний по дезинформации…



У радикальных оппозиционных группировок проблемы не с победой, а с преодолением избирательного барьера. Поэтому они считают единственным выходом как-то сохранять актуальность темы, будто выборы уже сфальсифицированы. Они пытаются разжечь в обществе и международных партнёрах чувство недоверия к ЦИК и выборам», — заявил Анри Оханашвили.



Напомним, президент Грузии наложила вето на поправки в «Избирательный кодекс» Грузии. Саломе Зурабишвили предлагает парламенту вернуться к прошлой модели избрания главы и членов ЦИК и предлагает депутатам, чтобы комиссия по отбору председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК вновь создавалась президентом, и затем президент представлял кандидатуры в парламент для избрания.



20 февраля парламент утвердил поправки в «Избирательный кодекс», согласно которым упраздняется должность заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции.



Глава государства один раз уже наложила вето на поправки в «Избирательный кодекс» в июне 2023 года. Однако парламент преодолел его в июле того же года. Во втором чтении депутаты рассмотрели и приняли эти поправки 9 февраля.





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