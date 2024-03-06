

Грузинские пассажиры, участвовавшие в драке в самолете, без проблем покинули Румынию

06.03.2024 17:06





Грузинским и белорусским пассажирам рейса авиакомпании Wizz Air разрешили без проблем покинуть Румынию. Никаких юридических мер против них применено не было. Об этом сообщают румынские СМИ.



Драка на рейсе Мемингем-Кутаиси произошла 4 марта, когда самолет находился в воздушном пространстве Румынии.



Как рассказал Netgazeti очевидец, между грузинскими и белорусскими пассажирами произошла драка, по этой причине самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Клуж-Напока в Румынии. После приземления из самолета вывели одного белоруса и двух граждан Грузии. Гражданин Беларуси получил травму головы, ему потребовалась медицинская помощь.



Как сообщают румынские СМИ, гражданин Беларуси вернулся в Мемингем, граждане Грузии продолжили путь в Кутаиси на другом самолете. Согласно тому же сообщению, румынские правоохранители не задержали участников драки, поскольку их драка не представляла угрозы безопасности пассажиров и самого самолета.





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