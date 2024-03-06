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Премьер-министр Грузии встретился с президентом Исландии


06.03.2024   17:08


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.

По данным пресс-службы премьер-министра, разговор на встрече коснулся существующих двусторонних отношений между Исландией и Грузией и дальнейших перспектив сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы отраслевого сотрудничества в различных сферах. Подчеркнута важность дальнейшего обмена визитами и активного партнёрства на международных платформах.

Внимание было сосредоточено на отношениях между двумя странами в сфере торговли, экономики, энергетики и туризма. Отмечена необходимость максимально использовать потенциал сотрудничества в этих сферах.


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