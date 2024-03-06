

Премьер-министр Грузии встретился с президентом Исландии

06.03.2024 17:08





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.



По данным пресс-службы премьер-министра, разговор на встрече коснулся существующих двусторонних отношений между Исландией и Грузией и дальнейших перспектив сотрудничества.



Стороны обсудили вопросы отраслевого сотрудничества в различных сферах. Подчеркнута важность дальнейшего обмена визитами и активного партнёрства на международных платформах.



Внимание было сосредоточено на отношениях между двумя странами в сфере торговли, экономики, энергетики и туризма. Отмечена необходимость максимально использовать потенциал сотрудничества в этих сферах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





