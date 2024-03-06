

Власти Армении требуют вывода российских пограничников из международного аэропорта Еревана

06.03.2024 19:18





Власти Армении требуют вывода российских пограничников из международного аэропорта Еревана. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, позиция Армении заключается в том, что службу в международном аэропорту «Звартноц» должны нести только армянские пограничники.



«Армения имеет четкую позицию по этому вопросу и проинформировала об этом Российскую Федерацию в официальном письме», — сказал Армен Григорян.



На вопрос, почему возникла такая необходимость, Григорян ответил, что за период независимости Армения приобретает потенциал в различных направлениях, и на данный момент Армения может полностью контролировать аэропорт.



Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян выразил мнение, что было бы правильно, если российские пограничники покинут международный аэропорт Звартноц.



Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москве неизвестно о решении Еревана о выводе российских пограничников из аэропорта «Звартноц».





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