

СМИ сообщают о попытке ракетного обстрела кортежа Владимира Зеленского в Одессе

06.03.2024 19:18





Греческие СМИ сообщают о попытке ракетного обстрела кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Одессе.



Как пишут греческие журналисты, инцидент произошел, когда в Одессе находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Украинские источники инцидент не комментируют.



В качестве источника греческое издание ссылается на представителя правительства Греции. Как сообщается, ракетный удар произошел, когда кортеж Зеленского находился рядом с греческой делегацией. Издание утверждает, что в результате члены греческой делегации не пострадали.



Российские СМИ также сообщают о ракетном ударе по Одессе.



Для информации, взрыв в Одессе произошел до начала переговоров премьер-министра Греции и президента Украины. В регионе объявлена ​​угроза ракетного удара.





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