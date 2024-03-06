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СМИ сообщают о попытке ракетного обстрела кортежа Владимира Зеленского в Одессе


06.03.2024   19:18


Греческие СМИ сообщают о попытке ракетного обстрела кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Одессе.

Как пишут греческие журналисты, инцидент произошел, когда в Одессе находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Украинские источники инцидент не комментируют.

В качестве источника греческое издание ссылается на представителя правительства Греции. Как сообщается, ракетный удар произошел, когда кортеж Зеленского находился рядом с греческой делегацией. Издание утверждает, что в результате члены греческой делегации не пострадали.

Российские СМИ также сообщают о ракетном ударе по Одессе.

Для информации, взрыв в Одессе произошел до начала переговоров премьер-министра Греции и президента Украины. В регионе объявлена ​​угроза ракетного удара.


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