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СМИ сообщают о попытке ракетного обстрела кортежа Владимира Зеленского в Одессе
06.03.2024 19:18
Греческие СМИ сообщают о попытке ракетного обстрела кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Одессе.
Как пишут греческие журналисты, инцидент произошел, когда в Одессе находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Украинские источники инцидент не комментируют.
В качестве источника греческое издание ссылается на представителя правительства Греции. Как сообщается, ракетный удар произошел, когда кортеж Зеленского находился рядом с греческой делегацией. Издание утверждает, что в результате члены греческой делегации не пострадали.
Российские СМИ также сообщают о ракетном ударе по Одессе.
Для информации, взрыв в Одессе произошел до начала переговоров премьер-министра Греции и президента Украины. В регионе объявлена угроза ракетного удара.
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