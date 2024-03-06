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Гражданская активистка Ната Перадзе сообщила, что подверглась нападению
06.03.2024 19:26
Гражданская активистка Ната Перадзе сообщила, что подверглась нападению в котором участвовали около 10 человек.
Как рассказала Перадзе в разговоре с Netgazeti, инцидент произошел в центре поселка Дигоми в пекарне, где она собиралась купить выпечку. По ее словам, мужчина находившийся рядом стал ругать ее матом, его примеру последовали и другие, в итоге ее окружили около 10 человек, и она была вынуждена уйти в безопасное место.
«Один начал, а потом их собралось до 10. Меня и двух парней, которые воздержались от ругательств, окружили, они (нападавшие) творили ужасное», — рассказала активистка.
«Их не смогли задержать, потому что я не смогла их опознать. Да, полиция пошла и сфотографировала их, но я не смогла их узнать. Сейчас мне пообещали снять видео и так выяснить», — добавила Перадзе.
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