

Гражданская активистка Ната Перадзе сообщила, что подверглась нападению

06.03.2024 19:26





Гражданская активистка Ната Перадзе сообщила, что подверглась нападению в котором участвовали около 10 человек.



Как рассказала Перадзе в разговоре с Netgazeti, инцидент произошел в центре поселка Дигоми в пекарне, где она собиралась купить выпечку. По ее словам, мужчина находившийся рядом стал ругать ее матом, его примеру последовали и другие, в итоге ее окружили около 10 человек, и она была вынуждена уйти в безопасное место.



«Один начал, а потом их собралось до 10. Меня и двух парней, которые воздержались от ругательств, окружили, они (нападавшие) творили ужасное», — рассказала активистка.



«Их не смогли задержать, потому что я не смогла их опознать. Да, полиция пошла и сфотографировала их, но я не смогла их узнать. Сейчас мне пообещали снять видео и так выяснить», — добавила Перадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





