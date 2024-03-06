Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданская активистка Ната Перадзе сообщила, что подверглась нападению


06.03.2024   19:26


Гражданская активистка Ната Перадзе сообщила, что подверглась нападению в котором участвовали около 10 человек.

Как рассказала Перадзе в разговоре с Netgazeti, инцидент произошел в центре поселка Дигоми в пекарне, где она собиралась купить выпечку. По ее словам, мужчина находившийся рядом стал ругать ее матом, его примеру последовали и другие, в итоге ее окружили около 10 человек, и она была вынуждена уйти в безопасное место.

«Один начал, а потом их собралось до 10. Меня и двух парней, которые воздержались от ругательств, окружили, они (нападавшие) творили ужасное», — рассказала активистка.

«Их не смогли задержать, потому что я не смогла их опознать. Да, полиция пошла и сфотографировала их, но я не смогла их узнать. Сейчас мне пообещали снять видео и так выяснить», — добавила Перадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна