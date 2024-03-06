

Президент Исландии у линии оккупации в Одзиси

06.03.2024 20:21





Президент Исландии Гудни Йоханнессон вместе с госминистром Теей Ахвледиани находились у линии оккупации в селе Одзиси.



Информацию об этом распространяет аппарат государственного министра.



По данным ведомства, президент Исландии в Одзиси на месте ознакомился с ситуацией в плане безопасности, создавшейся у линии оккупации, и заслушал от госминистра и представителей Службы государственной безопасности Грузии детальную информацию как о ситуации в оккупированных регионах и на линии оккупации, так и об усилиях, предпринимаемые властями Грузии в рамках мирной политики.



Тея Ахвледиани подчеркнула необходимость продолжения совместных с международными партнерами усилий, что чрезвычайно важно для обеспечения фундаментальных прав и свобод населения, пострадавшего от конфликта, включая свободное передвижение и безоговорочное и немедленное освобождение незаконно задержанных граждан Грузии.



По словам президента Исландии, люди должны иметь возможность свободно передвигаться и мирно сосуществовать.



По его словам, международное сообщество должно осознать свои обязательства и не должно смиряться с существованием такой ситуации.



«Это красивейшая часть этой красивейшей страны, и люди здесь должны иметь возможность свободно передвигаться и сосуществовать; и это должно быть желанием всех. Мой сегодняшний визит может иметь несколько символическую нагрузку, и я могу сказать, что мы не должны смиряться с существованием подобной ситуации. Необходимо найти выход, и международное сообщество должно осознать свои обязательства», — заявил президент Исландии Гудни Йоханнессон.





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