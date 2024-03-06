

Президен: Не думаю, чтобы было необходимо мое нахождение в коалиционном правительстве, я там, где есть

06.03.2024 21:29





Не думаю, чтобы было необходимо мое нахождение в [коалиционном] правительстве. Я там, где есть. Думаю, у меня очень важная роль, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с представителями СМИ. Так она ответила на вопрос журналиста о том, видит ли она себя в коалиционном правительстве.



Как отметила Саломе Зурабишвили, сегодня очень просто объединение коалиционного правительства, потому что все стороны знают, что у них общее - открытие переговоров с Евросоюзом.



«Мы должны ясно понимать - коалиционное правительство не означает, что тот, кто раньше был во главе, будет уничтожен и вообще уйдет из игры. Коалиционное правительство может означать и то, что какую-то роль будет играть та же «Грузинская мечта». Сегодня, в условиях выборов, очень просто объединение коалиционного правительства, потому что мы знаем, что у нас общего - переговоры с Евросоюзом. Ну-ка, кто-то скажет, что переговоры с Евросоюзом не должны быть открыты. Думаю, никто на это не осмелится. Всем, кто согласен с темой ЕС, легко присоединиться к коалиционному правительству. Предназначение этого правительства будет предельно ясно. Возможно, не удастся выполнить все девять рекомендаций, но мы должны выполнить то, что нужно для страны.



Не думаю, чтобы было необходимо мое нахождение в правительстве. Я там, где есть, думаю, у меня очень важная роль. Чем чаще говорят, что у меня нет роли, тем больше я убеждаюсь, что, наверное, есть. Тем более в этот период. Это попытка, чтобы было некое единство между всеми сторонами и увидеть, где те общие точки, на которых может быть построен наш будущий шаг к Европе», - сказала Саломе Зурабишвили.





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