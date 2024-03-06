

Президент о помиловании Саакашвили

06.03.2024 23:24





Это [помилование] мое дискреционное право - я говорила это не только здесь, но и за пределами, потому что из Европарламента, а также из различных мест идут предложения, давление, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с журналистами в ответ на вопрос о помиловании Михаила Саакашвили.



Что касается еще одного вопроса, о восстановлении гражданства Саакашвили, президент ответила: «Не было, нет запроса, и на гипотетические вопросы я не отвечаю».



«Убеждают общественность, не знаю почему, что то, что я сказала, не считается, и оказывается, все лучше меня знают, что я собираюсь делать, а что - нет. Я сказала один раз – это мое дискреционное право. Говорила не только здесь, но и за пределами, недавно подчеркнула это и в Лондоне, потому что из Европарламента, а также из разных мест идут предложения, давление. Я сказала, что не приму решение под каким-либо давлением, ни внутренним давлением, ни внешним давлением. Вмешательства в этот вопрос не «пойдут». Если вернусь к тому, что сказала, а не к интерпретации сказанного мной, «но» не существует», - сказала президент.





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