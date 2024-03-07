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Германия категорически не рекомендует своим гражданам отправляться в Россию
07.03.2024 10:27
Министерство иностранных дел Германии ужесточило рекомендации по поездкам в Россию и теперь "категорически" не рекомендует путешествия в РФ. Изменение внесено "в связи с продолжающимся ухудшением ситуации" и "ростом числа произвольных арестов", передает DW со ссылкой на МИД.
В обновленных рекомендациях МИД ФРГ подчеркивается, что существует риск произвольных арестов как для граждан Германии, так и для людей с двойным гражданством. "Граждане Германии и России с двойным гражданством должны учитывать, что российские власти рассматривают их исключительно как граждан России. Это касается и случаев возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", - отмечается на сайте МИД.
Кроме того, потенциальные митинги и акции в России сопровождаются "насилием со стороны силовиков", напоминает МИД Германии. В перечень возможных угроз туристам из Германии МИД добавил и напоминание, что хранение и ввоз наркотиков даже в небольших количествах может повлечь за собой длительные тюремные сроки. "Наркотиками считаются и легальные продукты, содержащие каннабис, такие, как мармеладные мишки, лекарства или косметика", - подчеркивается в обновленной памятке.
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