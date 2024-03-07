

Министр обороны: Построение сильного государства вместе с нашими абхазскими братьями

07.03.2024 11:36





«Жиули Шартава – символ лидера, борющегося за единство и свободу родины», – об этом в соцсети пишет министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.



«Сегодня день рождения национального героя Грузии Жиули Шартава. Его героизм, выдающаяся сила духа и мужество являются образцовыми. Жиули Шартава – символ лидера, борющегося за единство и свободу родины. Он всегда способствовал восстановлению доверия между грузинами и абхазами, до конца стоял в рядах защитников Сухуми и ценой своей жизни пытался защитить страну и народ.



Наша цель – объединение родины, построение сильного государства вместе с нашими абхазскими братьями. Жертва наших героев, в том числе Жиули Шартава, каждый день напоминает нам об этой цели. Я преклоняюсь перед памятью выдающегося героя нашей страны.



Слава героям!», — написал Ираклий Чиковани в соцсети.







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