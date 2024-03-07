|
|
|
Министр обороны: Построение сильного государства вместе с нашими абхазскими братьями
07.03.2024 11:36
«Жиули Шартава – символ лидера, борющегося за единство и свободу родины», – об этом в соцсети пишет министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.
«Сегодня день рождения национального героя Грузии Жиули Шартава. Его героизм, выдающаяся сила духа и мужество являются образцовыми. Жиули Шартава – символ лидера, борющегося за единство и свободу родины. Он всегда способствовал восстановлению доверия между грузинами и абхазами, до конца стоял в рядах защитников Сухуми и ценой своей жизни пытался защитить страну и народ.
Наша цель – объединение родины, построение сильного государства вместе с нашими абхазскими братьями. Жертва наших героев, в том числе Жиули Шартава, каждый день напоминает нам об этой цели. Я преклоняюсь перед памятью выдающегося героя нашей страны.
Слава героям!», — написал Ираклий Чиковани в соцсети.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна