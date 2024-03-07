

Батиашвили: Грузия должна быть более демократичной и более прозападной, чтобы у союзников была мотивация защищать

07.03.2024 11:46





Продолжающаяся война в регионе еще раз доказывает, что не существует твоей и чужой проблемы. Грузия должна быть более демократичной и более прозападной, чтобы у союзников была мотивация защищать, - заявил журналистам востоковед Зураб Батиашвили в рамках конференции по безопасности Фонда Рондели.



По его словам, при обсуждении текущих процессов в регионе Грузию нельзя вырывать из контекста.



«Грузия должна быть более демократичной, более прозападной, чтобы у союзников была мотивация защищать [ее]. Грузия должна вступить в Евросоюз и НАТО. Эти вопросы и обсуждаются», - заявил Зураб Батиашвили.



На вопрос, делает ли Грузия максимум для того, чтобы использовать существующую возможность в направлении европейской интеграции, Батиашвили отвечает, что «к сожалению, нет».



Что касается того, что прошел год с того времени, как за инициированием т.н. российского закона последовали акции протесты, по оценке Батиашвили, попытка ввести «российский закон» была попыткой повернуть ход истории и «хорошо, что это не получилось».



«Попытка ввести «российский закон» на самом деле была попыткой вернуться в Советский Союз, попыткой повернуть ход истории, что еще более привязало Грузию к России. Хорошо, что это не получилось, и хорошо, что свобода слова хоть и ограничено, но все же существует», - заявил Зураб Батиашвили.





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