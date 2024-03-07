

Президент Исландии: Пока в Украине бушует российская война, свобода во всей Европе находится под угрозой

07.03.2024 11:53





Вчера я посетил Одзиси, находящееся недалеко от административной границы, от той линии, которую я не мог пересечь, хотя по другую сторону линии находилась территория Грузии. Это немного отличается от ситуации на моем острове, который находится в Атлантическом океане. У нас нет армии, у нас нет непосредственного соседа, угрожающего нам насилием и войной. Могу ли я порекомендовать этот опыт? Не имейте соседей и тогда вы будете свободны! Хороший ли это совет от Исландии? Это спорно! - заявил президент Исландии Гудни Йоханнессон на проходящей в Тбилиси конференции по безопасности Фонда Рондели.



Президент Исландии обратил внимание на продолжающуюся войну в Европе и отметил, что, хотя Исландия находится далеко от других европейских стран, исторический опыт подсказывает, что война в Европе также влияет на нее, а безопасность острова зависит от защищенности и безопасности других стран.



«Наша история на этом отдаленном острове говорит нам, что наша безопасность и защищенность зависят от безопасности и защищенности других. Мы слишком хорошо знаем, что, пока на Украине бушует российская война, свобода во всей Европе находится под угрозой. Когда в Европе идет война, она затрагивает нас, даже если мы находимся далеко. Мы не живем там изолированно.



Мне вспоминается одна фраза, принадлежащая балтийскому лидеру. Его спросили, каковы ваши будущие устремления для вашей страны. Это было вскоре после обретения независимости в 1990-х годах, и он ответил, что хотел бы, чтобы его страна была еще одной скучной нордической страной, где ничего не происходит. Это реально то, к чему можно стремиться – к миру и благополучию, а получать возвышенные эмоции можно посетив такую прекрасную страну, как Грузия. Почему бы и нет?!» - заявил президент Исландии.





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