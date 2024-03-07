

Лидер партии «Гирчи» подвергся физическому насилию

07.03.2024 11:58





Лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия подвергся физическому насилию. Инцидент произошел в офисе партии.



По заявлению Яго Хвичия, «все это вызвано грязной пропагандой «Грузинской мечты» и Патриархии».



«В офис пришел мужчина, брату которого в свое время мы помогли избежать призыва в армию с помощью «Библейской свободы». Затем этот брат уехал в Америку. Теперь другой брат, на основании пропаганды отца Шалвы и его друзей, решил, что мы поделили его брата с сатаной. Он пришел в офис, начал оскорблять сотрудников. Я вмешался, он отмахнулся и попал мне рукой по лицу. Этого типа никто специально не присылал, ни Патриархия, ни правительство. Он обычный сумасшедший. Несмотря на то, что я не сотрудничаю со следствием, наверное, его все равно посадят в тюрьму, к сожалению. Так закончится эта история», — сказал Яго Хвичия.





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