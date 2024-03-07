|
|
|
Лидер партии «Гирчи» подвергся физическому насилию
07.03.2024 11:58
Лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия подвергся физическому насилию. Инцидент произошел в офисе партии.
По заявлению Яго Хвичия, «все это вызвано грязной пропагандой «Грузинской мечты» и Патриархии».
«В офис пришел мужчина, брату которого в свое время мы помогли избежать призыва в армию с помощью «Библейской свободы». Затем этот брат уехал в Америку. Теперь другой брат, на основании пропаганды отца Шалвы и его друзей, решил, что мы поделили его брата с сатаной. Он пришел в офис, начал оскорблять сотрудников. Я вмешался, он отмахнулся и попал мне рукой по лицу. Этого типа никто специально не присылал, ни Патриархия, ни правительство. Он обычный сумасшедший. Несмотря на то, что я не сотрудничаю со следствием, наверное, его все равно посадят в тюрьму, к сожалению. Так закончится эта история», — сказал Яго Хвичия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна