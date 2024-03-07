

Заркуа: МИД должен срочно вызвать посла Германии и потребовать объяснений по поводу приема Адеишвили в Бундестаге

07.03.2024 13:34





Думаю, что МИД должен срочно вызвать посла Германии и потребовать объяснений по этому вопросу, - заявил журналистам член большинства парламента Грузии Ираклий Заркуа, реагируя на появление бывшего министра юстиции Грузии Зураб Адеишвили в Бундестаге.



По его словам, им также следует попросить посла ЕС объяснить, «с чем мы имеем дело и что это за подход».



«Было непонятно, когда Адеишвили встретили в Бундестаге как несравненного эксперта по судебным и юридическим вопросам. А в это время как он преступник, которому предъявлено множество обвинений. Он осужден по делу Робакидзе, в том числе по захвату «Имеди», нападению на журналиста, рэкету бизнеса, и такого человека встречают с большой помпой как представителя Украины – это недопустимо.



Поэтому я считаю, что МИД должен срочно вызвать посла Германии и потребовать объяснений по этому вопросу. Также мы должны попросить посла ЕС объяснить нам, с чем мы имеем дело и что это за подход? Преступник Адеишвили скрывается от следствия, а вы торжественно встречаете такого человека, это как?



Мы хотим такую Европу, которая стоит на справедливости, объективности, процветании и правах человека, и нам действительно не нужны те европейские чиновники, которые так торжественно встречают творцов того преступного режима, который здесь господствовал 9 лет», - заявил Ираклий Заркуа.





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