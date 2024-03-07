

Гоголашвили: Изменения, внесенные в Избирательный кодекс, противоречат выводам Венецианской комиссии и требованиям ЕС

07.03.2024 13:34





Рондели Кахи Гоголашвили, изменения, внесенные в Избирательный кодекс, противоречат как заключению Венецианской комиссии, так и требованиям Евросоюза.



Как заявил Гоголашвили журналистам в рамках конференции по безопасности Фонда Рондели, подход, с помощью которого были осуществлены упомянутые изменения, не только вреден в контексте евроинтеграции Грузии, но и представляет угрозу демократии в целом.



«Внесенные изменения противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и требованиям Евросоюза. Кроме этого, сам здравый смысл требует - чтобы в стране была стабильность, чтобы население доверяло выборам, и необходимо осуществлять такие изменения, которые исключают или минимизируют любую возможность того, что выборы пройдут непрозрачно или у населения не будет доверия к результатам выборов. Я думаю, что использованный подход вреден не только в контексте нашей европейской интеграции, но и представляет угрозу демократии в целом», - заявил Каха Гоголашвили.





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