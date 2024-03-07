|
|
|
Манджгаладзе: На выборах мы возьмем до 40%, если Ника Мелия и Ника Гварамия возьмут 10%, то мы придем к власти
07.03.2024 13:34
По заявлению депутата от «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, на выборах они возмут до 40%.
«Мы возьмем до 40%, если они [Ника Мелия и Ника Гварамия] тоже возьмут 10%, то мы придем к власти. Спасибо им. То, что мы возьмем до 40%, это я знаю исходя из того, что в 2018 году Георгий Вашадзе вместе с «Национальным движением» взял 40%, и теперь как минимум мы возьмем столько же», - заявил Паата Манджгаладзе.
На вопрос, что ни одно международное исследование не показало подобных результатов, Паата Манджгаладзе ответил, что в 2018 году им писали 17%, а они получали 40%, а сейчас им пишут больше.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна