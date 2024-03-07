

Манджгаладзе: На выборах мы возьмем до 40%, если Ника Мелия и Ника Гварамия возьмут 10%, то мы придем к власти

07.03.2024 13:34





По заявлению депутата от «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, на выборах они возмут до 40%.



«Мы возьмем до 40%, если они [Ника Мелия и Ника Гварамия] тоже возьмут 10%, то мы придем к власти. Спасибо им. То, что мы возьмем до 40%, это я знаю исходя из того, что в 2018 году Георгий Вашадзе вместе с «Национальным движением» взял 40%, и теперь как минимум мы возьмем столько же», - заявил Паата Манджгаладзе.



На вопрос, что ни одно международное исследование не показало подобных результатов, Паата Манджгаладзе ответил, что в 2018 году им писали 17%, а они получали 40%, а сейчас им пишут больше.





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