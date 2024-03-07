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Кобахидзе: Жюли Шартава является примером героизма и самопожертвования для каждого из нас и будущих поколений


07.03.2024   13:35


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе откликнулся в социальной сети на 80-летний юбилей национального героя Грузии Жюли Шартава.

Как отмечает глава правительства, Жюли Шартава является примером героизма и самопожертвования для всех.

«Сегодня национальному герою Грузии Жюли Шартава исполнилось бы 80 лет.

Жюли Шартава – пример героизма и самопожертвования для каждого из нас и будущих поколений. Он пожертвовал своей жизнью и стал символом достоинства грузинского мужчины.

Я верю, что история никогда не забудет его героизм», — заявил премьер-министр.


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