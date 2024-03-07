|
|
|
Оппозиция: члены «Мечты» обсудили с бизнесменом Хидашели отношения Тбилиси с Сухуми
07.03.2024 14:03
«Дроа» сообщает о встрече представителей «Грузинской мечты» с бизнесменом Давидом Хидашели. В оппозиционной партии утверждают, что подслушали разговор участников встречи, на которой речь зашла о восстановления абхазской железной дороги и отношения Тбилиси с де-факто властями Абхазии.
«Российский олигарх Давид Хидашели напрямую беседует с представителями марионеточного режима Абхазии и информирует первого вице-спикера парламента Грузии Гию Вольского об их позиции. Хидашели упоминает министра внутренних дел марионеточного режима, экс-начальника службы безопасности», – говорится в письменном сообщении, опубликованном партией.
В «Дроа» утверждают, что Хидашели беседовал с Гией Вольским о «конфедерации с Абхазией и Южной Осетией» и «доставке грузов и деловых отношениях в оккупированной Абхазии».
Представители «Дроа» встретили Хидашели и Вольского на выходе из кафе, однако те не стали разглашать подробности встречи.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна