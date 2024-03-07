

Оппозиция: члены «Мечты» обсудили с бизнесменом Хидашели отношения Тбилиси с Сухуми

07.03.2024 14:03





«Дроа» сообщает о встрече представителей «Грузинской мечты» с бизнесменом Давидом Хидашели. В оппозиционной партии утверждают, что подслушали разговор участников встречи, на которой речь зашла о восстановления абхазской железной дороги и отношения Тбилиси с де-факто властями Абхазии.



«Российский олигарх Давид Хидашели напрямую беседует с представителями марионеточного режима Абхазии и информирует первого вице-спикера парламента Грузии Гию Вольского об их позиции. Хидашели упоминает министра внутренних дел марионеточного режима, экс-начальника службы безопасности», – говорится в письменном сообщении, опубликованном партией.



В «Дроа» утверждают, что Хидашели беседовал с Гией Вольским о «конфедерации с Абхазией и Южной Осетией» и «доставке грузов и деловых отношениях в оккупированной Абхазии».



Представители «Дроа» встретили Хидашели и Вольского на выходе из кафе, однако те не стали разглашать подробности встречи.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





