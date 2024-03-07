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Парламент утвердил четыре закона, которые были рассмотрены в ускоренном порядке
07.03.2024 14:18
На сегодняшнем пленарном заседании парламент проголосовал и утвердил четыре закона, которые были рассмотрены в ускоренном порядке. Сегодня состоялись вторые и третьи слушания по законопроектам.
В третьем, окончательном чтении 80 голосами против одного были одобрены изменения в «Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности».
83 депутата поддержали изменения в «Закон о дипломатической службе».
Изменения в закон «О регистрации граждан Грузии и иностранцев, проживающих в Грузии, порядке выдачи удостоверения личности (вида на жительство) и паспорта гражданина Грузии» были приняты 82-мя голосами.
77 депутатов поддержали изменения в закон «Об оплате труда в бюджетных учреждениях». Парламент также одобрил внесение изменений в еще два органических закона, включенным в законодательный пакет.
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