

Парламент утвердил четыре закона, которые были рассмотрены в ускоренном порядке

07.03.2024 14:18





На сегодняшнем пленарном заседании парламент проголосовал и утвердил четыре закона, которые были рассмотрены в ускоренном порядке. Сегодня состоялись вторые и третьи слушания по законопроектам.



В третьем, окончательном чтении 80 голосами против одного были одобрены изменения в «Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности».



83 депутата поддержали изменения в «Закон о дипломатической службе».



Изменения в закон «О регистрации граждан Грузии и иностранцев, проживающих в Грузии, порядке выдачи удостоверения личности (вида на жительство) и паспорта гражданина Грузии» были приняты 82-мя голосами.



77 депутатов поддержали изменения в закон «Об оплате труда в бюджетных учреждениях». Парламент также одобрил внесение изменений в еще два органических закона, включенным в законодательный пакет.





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