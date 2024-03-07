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Деканоидзе: На вопросы о своей роли должна ответить сама Саломе Зурабишвили
07.03.2024 14:29
По заявлению депутата от «Еврооптимистов» Хатии Деканоидзе, важно сформировать коалиционное правительство для баланса и покончить с однопартийной системой.
Деканоидзе также сказала о роли Саломе Зурабишвили в формировании коалиционного правительства и отметила, что если она решит идти в политику и хотя бы в качестве одного из членов коалиции, это будет правильное решение.
«На вопросы о своей роли должна ответить сама Саломе Зурабишвили. Она понять понятно сказала, что видит свою роль в завершении собственной каденции. Но единственное, что я могу сказать, это то, что если она решит идти в политику и хотя бы в качестве одного из членов коалиции, это будет правильное решение», - заявила Хатия Деканоидзе.
Для справки, вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили, в беседе со СМИ заявила, что сегодня настало то время, когда в интересах Грузии – коалиционное правительство, многопартийное руководство.
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