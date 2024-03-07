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Самадашвили: Пока команда Иванишвили управляет страной, Грузии не вступить в ЕС
07.03.2024 17:07
По заявлению одной из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили, преодоление вето президента на Избирательный кодекс станет еще одним сигналом «Грузинской мечты» о том, что «эта политическая сила противодействует вступлению нашей страны в Евросоюз».
Как заявила журналистам Самадашвили, при сегодняшней данности, когда «Грузинская мечта» не предприняла никаких шагов по выполнению требований ЕС, никто не собирается открывать переговоры с Грузией о вступлении».
«Преодоление вето станет еще одним сигналом «Грузинской мечты» о том, что эта политическая сила противодействует вступлению нашей страны в Евросоюз. То, о чем мы говорили уже давно, подтвердится - пока команда Иванишвили управляет страной, Грузии не вступить в ЕС», - заявила Саломе Самадашвили.
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