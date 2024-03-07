

Папуашвили: Саломе Зурабишвили противостоит всем и всему, кроме «Национального движения» и его клонов

07.03.2024 17:12





Саломе Зурабишвили противостоит всем и всему, начиная с парламента Грузии, правительства Грузии, Национального банка, других институтов и, наконец, вы помните ее заявления о патриархии. Она [противостоит] всем, кроме «Национального движения» и его клонов, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя вчерашние заявления президента Саломе Зурабишвили в беседе со СМИ.



По его словам, единственная причина, по которой Саломе Зурабишвили сохраняет свою должность - это поддержка «Национального движения».



«Если бы не радикальная повестка «Национального движения», сохранить Саломе Зурабишвили на этом посту, чтобы она делала именно такие вещи и расшатывала грузинскую государственность, конечно, парламент должен был бы объявить импичмент, просто наше несчастье в том, что «Национальное движение» способствует всяческому расшатыванию. Поэтому единственное, с кем она имеет отношения – это радикальная оппозиция, и это не только оппозиция, а политический альянс, и это еще раз подтвердилось. В одном абзаце она отрицает, что в политике и утверждает, что не хочет быть в ней, а во втором – говорит, что не то что хочет, а стремиться, и вообще является даже зонтом «Национального движения», - заявил Шалва Папуашвили.



Вместе с тем, по его словам, правящая партия готовится получить конституционное большинство.



Папуашвили также сказал и об Избирательном кодексе, который, по его словам, полностью соответствует конституции Грузии, европейскому стандарту, интересам грузинского населения, и поэтому, разумеется, вето президента будет преодолено.





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