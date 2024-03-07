

Бату Кутелия: Мы видим смешение приоритетов в сторону авторитаризма

07.03.2024 17:31





Мы видим смещение приоритетов безопасности в сторону авторитаризма посредством внешнеполитических, экономических или других средств. Мы хотим демократии, но у нас власть, которая хочет авторитаризма. На это должен быть дан ответ на выборах, - об этом представитель Института исследований внешней политики Бату Кутелия заявил журналистам в рамках конференции по безопасности Фонда Рондели.



По его словам, власть Грузии является проводником интересов России, в том числе в плане оформления стратегического партнерства с Китаем.



«Власть «Грузинской мечты» сделала свой выбор в пользу автократии, грузинский народ – в пользу демократии. Линия фронта этого глобального противостояния между автократией и демократией перешла вовнутрь нашего общества: мы хотим демократии, но у нас власть, которая хочет авторитаризма. На это должен быть дан ответ на выборах, т.е. в каком направлении пойдет страна. Если мы остаемся демократией, в соответствии с желанием народа, у нас должна быть власть, легитимацией которой будет ускорение евроатлантическую интеграцию», - заявил Бату Кутелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





