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Германия не имела причин не впускать экс-генпрокурора Грузии в парламент - посольство
07.03.2024 19:50
В Германии не было причин, основанных на принципах правового государства, запрещать ему входить в парламент, - отмечается в заявлении посольства ФРГ в Грузии.
В заявлении посольства говорится, что этот факт никак не связан с отношением к существующим между Германией и Грузией отношениям.
«Господин Адеишвили находился на трибуне, предназначенной для гостей немецкого Бундестага, во время дебатов 22 февраля в составе делегации посла Украины. В Германии не было основанных на принципах правового государства причин, чтобы запрещать ему входить в парламент. Этот факт никак не связан с отношением к существующим между Германией и Грузией отношениям. Всем известно, что отношения между Германией и Грузией очень хорошие», - говорится в сообщении.
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