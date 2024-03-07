

Германия не имела причин не впускать экс-генпрокурора Грузии в парламент - посольство

07.03.2024 19:50





В Германии не было причин, основанных на принципах правового государства, запрещать ему входить в парламент, - отмечается в заявлении посольства ФРГ в Грузии.



В заявлении посольства говорится, что этот факт никак не связан с отношением к существующим между Германией и Грузией отношениям.



«Господин Адеишвили находился на трибуне, предназначенной для гостей немецкого Бундестага, во время дебатов 22 февраля в составе делегации посла Украины. В Германии не было основанных на принципах правового государства причин, чтобы запрещать ему входить в парламент. Этот факт никак не связан с отношением к существующим между Германией и Грузией отношениям. Всем известно, что отношения между Германией и Грузией очень хорошие», - говорится в сообщении.





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