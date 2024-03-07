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Саакашвили: В 2004 году власть «Национального движения» открыла Грузии путь к Европе
07.03.2024 19:53
В 2004 году власть «Национального движения» открыла Грузии путь к Европе, и власть этой партии введет страну в ЕC, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в письме.
Саакашвили поздравил «Единое национальное движение» с получением права голоса в Европейской народной партии.
«Хочу поздравить своих однопартийцев из «Единого национального движения» с получением права голоса в крупнейшем европейском политическом объединении – Европейской народной партии. Это значит, что мы, первые из Грузии, уже можем голосовать за решения ЕС. Мы, «националы, стали первыми такими грузинами. К примеру, вчера мы отдали 4 наших голоса за выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии.
«Единое национальное движение» стало первой грузинской партией, вышедшей на европейскую арену. В 2004 году власть «Национального движения» открыла Грузии путь к Европе, и власть этой партии введет страну в Евросоюз.
Несмотря на заключение, я получил официальное приглашение присутствовать на вчерашнем съезде, и мое обращение было зачитано перед тысячами делегатов Георгием Барамидзе», - пишет Михаил Саакашвили в письме.
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