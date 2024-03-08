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Михаил Шакулашвили покинул должность государственного поверенного в Шида Картли


08.03.2024   10:47


Государственный поверенный в Шида Картли Михаил Шакулашвили ушел с должности.

Как сообщили «IPN» в его пресс-службе, заявление об уходе с поста он написал сегодня.

Михаил Шакулашвили занимал должность государственного поверенного в муниципалитетах Гори, Каспи, Карели и Хашури с 2022 года.


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