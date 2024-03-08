

Михаил Шакулашвили покинул должность государственного поверенного в Шида Картли

08.03.2024 10:47





Государственный поверенный в Шида Картли Михаил Шакулашвили ушел с должности.



Как сообщили «IPN» в его пресс-службе, заявление об уходе с поста он написал сегодня.



Михаил Шакулашвили занимал должность государственного поверенного в муниципалитетах Гори, Каспи, Карели и Хашури с 2022 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





