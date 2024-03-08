

На участке Гудаури-Коби восстановлено движение прицепного и полуприцепного транспорта

08.03.2024 12:15





В результате работ по расчистке на участке Гудаури (Почта) — Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение прицепного и полуприцепного транспорта.



Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



«По сообщению Национального агентства охраны окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Почта)-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Почта)-Коби только через лавинозащитные туннели.



Движение транспортных средств с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3 с числом мест более 22 (кроме водительского), предназначенных для перевозки пассажиров, будет осуществляться в туннелях в одностороннем порядке», — говорится в информации ведомства.







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