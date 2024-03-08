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Совет парламента по гендерному равенству распространяет заявление в связи с 8 марта
08.03.2024 12:26
Совет по гендерному равенству парламента Грузии распространяет заявление в связи с Международным женским днем.
«Приоритетом нашего совета является борьба с фемицидом, всеми формами насилия и ранними браками, расширение экономических прав и возможностей женщин, поощрение политического представительства женщин и активная координация с муниципальными гендерными советами. Важно, чтобы мы не молчали, не смирялись и вместе противостояли неравенству, с которым мы все еще сталкиваемся.
Мы хотели бы выразить особую благодарность всем, кто борется за лучшее будущее для женщин и девочек. Верим, что именно совместными усилиями и трудом можно добиться больших преобразований.
Постоянный совет по гендерному равенству открыт для полезных инициатив и сотрудничества. Вместе с тем, он продолжает свою деятельность для достижения долгосрочных целей и необходимого равенства», — говорится в заявлении.
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