

Ботковели: Преодоление вето стало «челленджем» для «Грузинской мечты»

08.03.2024 12:57





Преодоление вето стало «челленджем» для «Грузинской мечты» - если сделают что-то против правового государства и преодолеют вето, это принесет им дополнительное удовлетворение, - заявил региональный секретарь «Единого национального движения» Георгий Ботковели.



Он отреагировал на вето президента на изменения в «Избирательном кодексе» и отметил, что стране нужна такая избирательная система, которая обеспечит проведение в Грузии справедливых выборов.



«Преодоление вето стало «челленджем» для «Грузинской мечты». Если сделают что-то против правового государства и преодолеют вето, это принесет им какое-то дополнительное удовлетворение. Мы видим, что стране реально нужна такая избирательная система, которая обеспечит проведение справедливых выборов в Грузии. Мы увидели, что Венецианская комиссия выступает против того процесса, который пытается преодолеть партия Иванишвили. Конечно, если они пойдут на все это, это будет шаг, сделанный против интересов нашей страны», - сказал Ботковели.



Кроме того, он говорил о том, что государственным политическим деятелям может быть повышен должностной оклад.



Как пояснил Ботковели, правящая команда страхует собственные доходы.



«Увеличение собственного благосостояния - главная цель премьера и всех тех чиновников, которые вовлечены в коррупционный водоворот. Если этот процесс будет до октября, то мы, ответственная оппозиция, которая возьмет бразды правления, в формате коалиционного правительства, должны позаботиться, чтобы та зарплата, которую получит каждый чиновник, была заслуженной в соответствии с той работой, которую он выполняет. Мы видим чиновников, которые озабочены только собственным благополучием», - сказал Ботковели.





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