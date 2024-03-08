

Председатель ЕНД отправился в Турцию, чтобы сравнить цены на основные потребительские товары

08.03.2024 13:06





Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что собирается в Турцию, чтобы сравнить цены на основные потребительские товары.



По его словам, тысячи людей из Аджарии и Гурии каждый день пересекают границу с Турцией, так как хотят дешевле купить продукты первичного потребления.



«Люди покупают на рынке или в каком-либо местном магазине продукты по завышенной цене. У нас есть уникальный шанс к 2024 году сменить власть Иванишвили, чтобы благополучием могли наслаждаться все, а не единицы», — заявил Леван Хабеишвили.







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