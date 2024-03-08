

Роман Гоциридзе предлагает установить верхний предел зарплат членов национальных регулирующих комиссий

08.03.2024 14:26





Оппозиционный депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе выступает с инициативой установить верхний предел зарплат членов национальных регулирующих комиссий.



Гоциридзе представил парламенту проект, если тот будет принят во внимание, оплата труда членов и председателей регулирующих органов сравняется с максимальным потолком ежемесячного должностного оклада, установленной законом для министров.



По информации Романа Гоциридзе, годовая оплата труда глав регулирующей комиссии в среднем составляет 255 тысяч лари, это более 21 тысячи лари в месяц и в два раза превышает нынешнюю зарплату президента Грузии за один месяц, и в три раза - зарплату министров.



Как указано в пояснительной записке к законопроекту, по данным на 2023 год, доход, полученный в течение года председателем Комиссии по коммуникациям в виде зарплаты, составляет 258 590 лари, это более 21 500 лари ежемесячно. Зарплата члена Комиссии по коммуникациям в течение года составляет 246 300 лари (20 500 в месяц). Зарплата председателя НКРЭГ в течение года составляет 243 804 лари (20 300 лари в месяц), члена НКРЭГ - 241 887 лари (20 157 лари в месяц).



«В то время как президент Грузии получает в год 105 275 лари (8 900 лари в месяц), а министры – 84 600 лари (7 000 лари в месяц) не логично выдавать на заплаты членам регулирующих органов в среднем до 250 тысяч лари в год», — заявляет Гоциридзе.





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