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Премьер-министр Грузии назовет имя нового министра здравоохранения в понедельник
08.03.2024 14:59
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назовет имя нового министра здравоохранения Грузии в понедельник на заседании правительства. Об этом журналистам заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
По словам Мдинарадзе, премьер-министр уже принял решение по этому вопросу.
«Премьер-министр принял решение относительно министра здравоохранения, о котором я не буду и не могу говорить, потому что это прерогатива главы правительства. Он консультировался со многими людьми в партии, в том числе и с нами. Был сделан выбор между очень достойными людьми и принято решение. Насколько я знаю, он объявит это решение в понедельник на заседании правительства», — сказал Мамука Мдинарадзе.
Напомним, Зураб Азарашвили покинул пост министра здравоохранения Грузии 1 марта.
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