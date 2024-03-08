

Грузия отличается богатой историей сильных и вдохновляющих женщин — Посольство США

08.03.2024 15:24





Посольство США в Грузии в Международный женский день заявило, что с гордостью поддерживает гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.



«Поздравляем с Международным женским днем! Мы гордимся тем, что поддерживаем гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин во всем мире. Среди них и Грузия, которая отличается богатой историей сильных и вдохновляющих женщин», — указано в распространенном посольством заявлении.



Сегодня, 8 марта, Международный день прав женщин. Целью празднования этого дня является поддержка расширения политических, социальных и экономических прав и возможностей женщин. Кроме того, особое внимание уделяется проблемам, с которыми сталкиваются женщины, и важности гендерного равенства.







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