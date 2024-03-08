

Железную конструкцию у входа в администрацию правительства демонтировали

08.03.2024 16:28





Железную конструкцию, установленную у входа в администрацию правительства, демонтировали. Как сообщили «Интерпрессньюс» в администрации правительства, решение о снятии металлического ограждения вокруг здания принял премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Как известно, в апреле прошлого года распространилась информация об обустройстве сквера на территории перед зданием администрации правительства. Позже вокруг здания возвели железное заграждение и начались работы по обустройству сквера.





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