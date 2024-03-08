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Саломе Зурабишвили наградила Бабуцу Патарая Орденом Чести
08.03.2024 17:54
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила пять женщин медалями чести в Международный женский день. Церемония награждения прошла во дворце Атонели. Медалью чести награждены:
Бая Патарайя – за особый вклад в борьбу с гендерным насилием, расширение прав и возможностей женщин и содействие созданию ненасильственной среды.
Ана Арганашвили – за особый вклад в защиту прав детей и женщин с ограниченными возможностями, борьбу с насилием и дискриминацией.
Тамуна Мусеридзе – за исключительную гражданскую инициативу и ответственность, личное мужество и выдающуюся общественную деятельность.
Нато Шавлакадзе – директор Национальной сети защиты от насилия.
Элисо Амирэджиби – основательница Национальной сети защиты от насилия.
Выступая на церемонии, президент заявила:
«У нас сложная картина с точки зрения того, что называется насилием в семье, насилием над женщинами, фемицидом, то есть убийством женщин, все это позор для страны – когда мы имеем дело с такими событиями.
Нам часто нравится говорить, что правительство должно сделать все, им еще многое предстоит сделать, но самое главное – чтобы мы сделали индивидуально», – сказала Саломе Зурабишвили.
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