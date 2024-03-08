

Саломе Зурабишвили наградила Бабуцу Патарая Орденом Чести

08.03.2024 17:54





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила пять женщин медалями чести в Международный женский день. Церемония награждения прошла во дворце Атонели. Медалью чести награждены:



Бая Патарайя – за особый вклад в борьбу с гендерным насилием, расширение прав и возможностей женщин и содействие созданию ненасильственной среды.



Ана Арганашвили – за особый вклад в защиту прав детей и женщин с ограниченными возможностями, борьбу с насилием и дискриминацией.



Тамуна Мусеридзе – за исключительную гражданскую инициативу и ответственность, личное мужество и выдающуюся общественную деятельность.



Нато Шавлакадзе – директор Национальной сети защиты от насилия.



Элисо Амирэджиби – основательница Национальной сети защиты от насилия.



Выступая на церемонии, президент заявила:



«У нас сложная картина с точки зрения того, что называется насилием в семье, насилием над женщинами, фемицидом, то есть убийством женщин, все это позор для страны – когда мы имеем дело с такими событиями.



Нам часто нравится говорить, что правительство должно сделать все, им еще многое предстоит сделать, но самое главное – чтобы мы сделали индивидуально», – сказала Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





