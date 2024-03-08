

В парламенте заявили о нехватке реабилитационных центров для лудоманов

08.03.2024 18:03





В Грузии нехватка реабилитационных центров, работающих по проблеме игровой зависимости, и соответствующего квалифицированного персонала – на данный момент в стране функционируют всего 3 подобных учреждения, говорится в отчете созданной в парламенте тематической исследовательской группы.



«Накопленный в этой сфере профессиональный опыт показывает, что наряду с разумными ограничениями доступности азартных игр необходимо наличие адекватной системы и инфраструктуры реабилитации игорнозависимых.



Помимо ограниченной географической доступности услуг по реабилитации по всей стране, серьезной проблемой является высокая стоимость этих услуг. В частности, программа полного выздоровления игромана длится в среднем 6-7 месяцев, а ее ежемесячная стоимость (абонентская плата) колеблется от 1000 до 2500 лари.



Процесс выздоровления зависимых от азартных игр весьма специфичен. Это требует специальных квалифицированных кадров, их подготовки и переподготовки. В настоящее время в Грузии не существует единого руководства и/или методики восстановления, нет четко установленной системы деятельности упомянутых специалистов.



Мониторинг, контроль и оценка этой деятельности также не осуществляется. Следует отметить, что неквалифицированный персонал, участвующий в процессе восстановления, может создать проблемы для бенефициаров.



Проблема заключается и в низком уровне информированности лудоманов и членов их семей о услугах по реабилитации, а также в сложности поиска информации об этих услугах», — говорится в документе.



Согласно тому же отчету, предоставление статистических данных в Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья не осуществляется должным образом.



Тематическая исследовательская группа по проблеме игровой зависимости подростков и молодежи была создана в рамках комитета парламента по спорту и делам молодежи 7 июня 2023 года.



Источник: SOVA

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