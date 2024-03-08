

Премьер Латвии сравнила Россию с непредсказуемым алкоголиком

08.03.2024 18:15





Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия – это как алкоголик, поведение которого никогда нельзя предсказать, и соседние страны должны это осознавать.



Ее заявление приводит LSM, сообщает "Европейская правда".



"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как некий алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем прогнозировать", – отметила латвийский премьер.



Она отметила, что Латвия придерживается четкого плана по укреплению границ с РФ и Беларусью.



"Мы укрепляем себя, чтобы наши оборонительные способности были едины по всей Балтии. И эти визуальные изменения фактически видны уже сейчас и будут видны еще больше в этом году", – подчеркнула премьер.



Ранее стало известно, что латвийское правительство утвердило план военного укрепления и антимобильности восточной границы с РФ и Беларусью, на реализацию которого планируют потратить 303 миллиона евро.



В январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.





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