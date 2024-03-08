

Зурабишвили^ Насилие в отношении женщин, фемицид - позор для страны

08.03.2024 19:12





Насилие в отношении женщин, фемицид, то есть убийство женщин – это позор для страны, когда мы имеем дело с такими явлениями, что прямо противоречат нашей культуре, идентичности и всем тем ценностям, которые нас объединяют, – заявила президент Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном Женскому дню.



По ее словам, важно начать решение проблемы со школ.



«Наверное, это главный вызов для нас, чтобы мы смогли и преодолели эту тяжелую картину. Это дело каждого, и вы тоже на передовой борьбы. Мне бы хотелось видеть в этом зале больше мужчин, потому что это дело не только женщин, это дело общества, это начинается со школы, и я не знаю, насколько правильно наша система образования работает в этом направлении, чтобы учить с первых же лет тому, что есть и было для нас инстинктивным - уважение к женщине и уважение к семье, включающее детей и формы и методы воспитания. Я думаю, что нам следует позаботиться об этом в первую очередь, потому что все начинается с этого. Мы живем в мире, где существует множество вызовов, а насилие стало естественным, потому что мы находимся под давлением каждый день и каждую секунду. Стресс распространен повсеместно, ясно, что он распространяется на семью и проявляется в жестоких событиях. Это ответственность нашего общества, СМИ, чтобы то, чему учат детей и что должно преподаваться сначала в семье, потом в школе, затем они видели и в СМИ, слушали психологов. Нам часто нравится говорить, что государству и власти следует сделать, им многое предстоит сделать, но все же главное – то, что надо сделать индивидуально, а гражданское воспитание людей – это ответственность нас всех», – сказала Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





