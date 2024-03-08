

Президент: В политике мы никак не смогли достичь увеличения числа женщин в парламенте

08.03.2024 21:54





Президент Грузии Саломе Зурабишвили говорит об усилении роли женщин в политике и экономике.



Он отметила, что роль женщин в политике должна вырасти.



«В политике мы никак не смогли достичь увеличения числа женщин в парламенте. В Европе и Азии мы являемся если не одной из последних, то находящейся в последних рядах страной. Это не отражает положение, которою я описала и которое существует в Грузии, где женщины находятся впереди во всех сферах, представлены сильно и мощно. Почему их нет в политике, мало в парламенте, в правительстве, это результат общей ситуации, насилия, которое существует. Морального насилия, которое существует в политике. Язык ненависти и не только, выражения, которые существуют и которые мы все пережили, все знаем, и что фактически мешает женщинам входить в политику. Они воздерживаются, чтобы не оказаться в этой ситуации, которую видят по телевизору и которая не очень привлекательна для молодых женщин. Результат же налицо.



Второе направление, где ситуация незавидная, - это экономика. С точки зрения экономики, женщины, как сила женщин в экономике в стране не на том уровне, на котором должны быть. Ни с теми зарплатами, которые они должны иметь. Это проблема не только Грузии, все страны стремятся к уравниванию зарплат. Мы далеко, и нам еще многое предстоит сделать. Ситуация еще более тяжела для женщин в сельской местности, потому что им трудно получить доступ к финансовым ресурсам. Мы знаем это, мы повторяем это, однако законодательством эта ситуация не меняется, не принято тех мер, чтобы у них больше открылись возможности, хотя бы в плане доступа к кредитам. Это даст им возможность использовать те навыки динамичных начинаний, которые у них есть, и использовать их на благо страны», - сказала Саломе Зурабишвили.





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