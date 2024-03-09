

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства

09.03.2024 11:53





Американский сенат поддержал по результатам процедурного голосования пакетный законопроект, предусматривающий финансирование правительства до конца 2024 финансового года (30 сентября), передает РБК со ссылкой на Reuters.



Проект закона подразумевает выделение свыше $460 млрд на финансирование ряда ведомств. В соответствии с регламентом процедурного голосования требовалась поддержка инициативы со стороны по меньшей мере 60 сенаторов. В результате за нее проголосовали 63 парламентария, против высказались 35.



Теперь сенат должен провести основное голосование, которое позволит избежать частичной приостановки работы федерального правительства из-за нехватки финансирования. Если верхняя палата одобрит законопроект, документ направят на подпись президенту США Джо Байдену.





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