|
|
|
Сенат США принял законопроект о финансировании правительства
09.03.2024 11:53
Американский сенат поддержал по результатам процедурного голосования пакетный законопроект, предусматривающий финансирование правительства до конца 2024 финансового года (30 сентября), передает РБК со ссылкой на Reuters.
Проект закона подразумевает выделение свыше $460 млрд на финансирование ряда ведомств. В соответствии с регламентом процедурного голосования требовалась поддержка инициативы со стороны по меньшей мере 60 сенаторов. В результате за нее проголосовали 63 парламентария, против высказались 35.
Теперь сенат должен провести основное голосование, которое позволит избежать частичной приостановки работы федерального правительства из-за нехватки финансирования. Если верхняя палата одобрит законопроект, документ направят на подпись президенту США Джо Байдену.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна