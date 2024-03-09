

Парламент Грузии обвиняет «TV Pirveli» в дезинформации

09.03.2024 11:54





Офис парламента Грузии распространил заявление. Как отмечается в сообщении, 8 марта 2024 года телеканал «TV Pirveli» распространил сюжет, согласно которому парламент Грузии потратил на услуги общественного питания 2,8 миллиона лари и в этом плане стал самым высокорасходующим ведомством.



По информации аппарата парламента, указанная информация является дезинформацией и манипуляцией. По пояснению аппарата, по статье «представительские расходы» бюджета парламента финансируется деятельность большинства бюро и другие представительские расходы, связанные с мероприятиями, проводимыми в парламенте, а также с делегациями и представителями иностранных государств.



«Из статьи бюджета парламента «представительские расходы» в указанный в сюжете период расходы составили 2 814 570 лари, из которых расходы мажоритарных бюро составили 2 495 100 лари (87% от общей суммы расходов). Прочие представительские расходы (мероприятия, проводимые во дворце Парламента и протокольные встречи с делегациями зарубежных стран), количество которых в указанный период составило 154, составили 319 470 лари (13% от общей стоимости).



Парламент Грузии является одним из самых прозрачных ведомств. Поэтому очень жаль, что вместо надлежащего исследования данных и правильного информирования зрителей указанная история предоставила зрителям неверную информацию», — говорится в заявлении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





