

Гарибашвили проводит встречи с партийным активом в Зугдиди

09.03.2024 14:49





Эти выборы очень важны для нашей страны – Риски, связанные с безопасностью и вовлечением нашей страны в войну, перенесением сюда «второго фронта» никуда не делись, - заявил журналистам председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили после этого с партийным активом в Зугдиди.



По его словам, победа «Грузинской мечты» является единственным безальтернативным выходом для народа «сохранить мир, стабильность и развитие».



«Грузинская мечта» и основатель нашей партии г-н Бидзина Иванишвили принесли мир, стабильность, развитие и реально демократию. Мы хорошо помним, какая ситуация была в 2012 году. Наш народ, наша страна никогда не вернется к террору и несчастью, установленному в стране агентурой. Народ увидел, какие беды принесла власть, проводящая интересы зарубежных стран и предавшая интересы грузинского народа. Страна фактически была разрушена. Поэтому мы никому не позволим разрушить нашу страну снова и навсегда. Вот почему эти выборы важны, вот почему нашей партии необходима мобилизация. Этой цели служат мои поездки по регионам.



Также впервые состоятся полностью пропорциональные выборы, которые будут проводиться электронно. Второго тура не будет. Поэтому нашей партии необходимо получить конституционное большинство, это наша цель и главный посыл», - заявил Ираклий Гарибашвили.





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