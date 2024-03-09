

Хабеишвили: В 2024 году мы должны сменить власть, которая думает только о набивании собственных карманов

09.03.2024 14:51





Иванишвили удорожил жизнь людям, и граждане Грузии чувствуют это каждый день. По сравнению с 2012 годом, сегодня продукты стоят в два раза дороже. В 2024 году мы должны сменить власть Иванишвили, которая думает только о набивании собственных карманов, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили в Гурии, где он представил местным жителям экономическое видение «Коалиции победы».



«В 2024 году у нас есть уникальная возможность сменить власть Иванишвили, у которого было 12 лет, чтобы заботиться о народе, думать о его проблемах и невзгодах, а не заниматься набиванием собственного кармана. Рост цен на продукты, о котором мы сейчас говорим, беспокоит каждого гражданина ежедневно, и времени думать о других проблемах, когда нужно кормить своих детей, у него не остается. В этом году у нас есть возможность изменить это отношение, чтобы благополучие было у всех, а не только у единиц», - заявил Леван Хабеишвили.





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