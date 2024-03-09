

Гарибашвили: Победа «Грузинской мечты» является единственным решением для сохранения мира и стабильности

09.03.2024 15:31





Риски, существовавшие для страны в прошлом и позапрошлом году и связанные с безопасностью, вовлечением нашей страны в войну и открытием второго фронта, никуда не делись, заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили на встрече с партийным активистом региона Самегрело-Земо-Сванети в Зугдиди.



Гарибашвили утверждает, что победа «Грузинской мечты» является единственным альтернативным решением для сохранения мира и стабильности.







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