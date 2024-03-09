

Анна Бучукури: Самым главным пропагандистом ЛГБТ в этой стране является «Грузинская мечта»

09.03.2024 16:28





Самым главным пропагандистом ЛГБТ в этой стране является «Грузинская мечта». В общей сложности, исходя из того, как пропагандирует сама «Мечта», сколько раз упоминает ЛГБТ, сколько раз упоминает однополые браки, у меня иногда создается впечатление, что некоторым из них и некоторым пропагандистам все это доставляет удовольствие, - заявила одна из лидеров «Партии за Грузию» Анна Бучукури по поводу инициативы правящей партии, связанной с сексуальными меньшинствами.



По ее словам, всякая пропаганда плоха, особенно пропаганда, направленная на детей.



«Вы знаете позицию нашей команды: во-первых, всякая пропаганда плоха. Во-вторых, особенно и категорически неприемлема пропаганда, направленная на детей. Самым главным пропагандистом в этой стране является «Грузинская мечта». В общей сложности, исходя из того, как пропагандирует сама «Мечта», сколько раз упоминает ЛГБТ, сколько раз упоминает однополые браки, у меня иногда создается впечатление, что некоторым из них и некоторым пропагандистам все это доставляет удовольствие. Пусть представят, как они собираются защищать детей от собственной пропаганды, почему скрывают этот законопроект, и, во-вторых, еще более серьезная тема, почему они вспомнили о детях сейчас?! Позор, то церковью прикрываются, то семейными ценностями. Пусть не прячутся! Пусть представят проект», - заявыила Анна Бучукури.





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